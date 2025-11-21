В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая задушила новорожденную дочь

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения Анне Джаббаровой, которая задушила новорожденную дочь, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Решение было принято Куйбышевским районным судом. Она арестована на 2 месяца, до 19 января 2026 года. Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по статье "Вовлечение в занятие проституцией".

Джаббарову задержали 20 ноября. По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в ночь на 7 ноября мать девочки, находясь в нетрезвом состоянии, задушила 4-месячного ребенка, упаковала тело в сумку и спрятала ее в диван, после чего скрылась с места происшествия.

Вечером 19 ноября отец девочки пришел домой и обнаружил тело ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Матери предъявлено обвинение. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль ход и результаты расследования.

