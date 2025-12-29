Metro: актеры Робертс и Гир ведут переговоры о съемках в "Красотке-2"

Фото: Legion-Media.com/Pictorial Press Ltd

Руководство Disney ведет переговоры с американскими актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром о начале съемок фильма "Красотка-2". Об этом сообщает Metro.

Журналисты подчеркнули, что пока актеры не согласились на участие в съемках "Красотки-2". Однако компания уже работает над сценарием.

Слухи о съемках "Красотки-2" появились после того, как в Сети стали распространяться постеры якобы нового фильма со слоганом "Второй шанс". Спустя время выяснилось, что плакат был сгенерирован поклонниками с помощью искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь станут частью франшизы "Голодные игры". Они появятся в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы", который выйдет в прокат в ноябре 2026 года.

Артисты снова воплотят на экране образы Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Эти персонажи прославили их в первых четырех частях киносерии.

