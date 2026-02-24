Форма поиска по сайту

24 февраля, 09:42

Город

Модернизация газорегуляторного пункта "Чертаново промзона" началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново промзона" стартовала на Дорожной улице в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе продолжается работа по обновлению крупных ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

"Чертаново промзона" находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям. Решение о модернизации данного ГРП было принято из-за длительной работы газового оборудования, уточнил вице-мэр.

По его словам, работы проведут в сжатые сроки, а потребителей не будут отключать от газоснабжения. Старое оборудование заменят на новое, которое имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики.

Все городские ГРП, отметил Бирюков, обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской.

Ранее на востоке столицы обновили более 2,7 километра газовых сетей низкого давления. Работы проводились с апреля по декабрь 2025 года в Измайлове, Восточном Измайлове и Северном Измайлове. При этом объект сдали на 4 месяца раньше установленного срока.

