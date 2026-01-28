Более 200 газорегуляторных пунктов обновили в столице за 15 лет

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В столице обновили 202 газорегуляторных пункта (ГРП) за 15 лет. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что ГРП отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. В городе модернизируют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 пунктов 7 являются опорными для всей столичной сети – их стабильная работа важна для обеспечения газом объектов социнфраструктуры, промышленности и жилого сектора.

Большая часть обновленных пунктов прошла комплексное техническое перевооружение. На них установили новое газораспределительное оборудование, которое отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума.

Более того, специалисты оборудовали ГРП автоматизированными системами регулирования и обновили предохранительную арматуру, а также выполнили работы по повышению производительности и устойчивости к пиковым нагрузкам.

Ранее в Москве завершилась программа модернизации подводных газопроводов. Она стартовала в 2018 году и охватила 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления. Их общая протяженность составила порядка 9 километров.