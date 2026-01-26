Форма поиска по сайту

26 января, 14:17

Город

Более 1 км газопровода высокого давления построили на западе Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Более километра газопровода высокого давления построили в районе Раменки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект направлен на развитие городской инженерной инфраструктуры. В данный момент готовность объекта превышает 30%. Завершить работы планируется в первом квартале 2027 года.

Общая протяженность газопровода составит более 3,1 километра. Проект также предусматривает установку запорного устройства с электроприводом, которым будут дистанционно управлять из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

При прокладке газопровода используются современные технологии подземного строительства. Свыше 90% трассы выполняется методом микротоннелирования. Он позволяет прокладывать коммуникации под землей с высокой точностью без вскрытия поверхности. Это минимизирует воздействие на окружающую среду и не нарушает городскую инфраструктуру.

На менее протяженных участках применяется технология бурошнекового бурения. Во время работ вращающийся шнек разрушает грунт и одновременно выводит на его поверхность.

Новый газопровод обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение жилых домов, соцучреждений и коммунальных объектов в Раменках. Срок его службы – более 40 лет.

В прошлом году в столице обновили и построили 19 газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. После работ удалось обеспечить качественное газоснабжение москвичей, а также уменьшить износ сетей.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

