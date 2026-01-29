Ученые предупредили об опасности столкновения астероида с Луной в 2032 году

Фото: 123RF.com/loft39studio

60-метровый астероид 2024 YR4 с 4% вероятностью врежется в Луну в 2032 году, что станет не только одним из самых зрелищных и научно ценных событий XXI века, но и повлияет на Землю. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на портал Universe Today.

Шанс такого события все еще невысокий, но уже не нулевой. В связи с этим ученые всерьез анализируют последствия и возможности подобного развития событий. Если астероид действительно врежется в Луну в 2032-м, то энергия взрыва будет сопоставима с термоядерным зарядом средней мощности, что в миллион раз сильнее последнего крупного удара по Луне в 2013 году.

В результате на спутнике Земли может появиться новый кратер диаметром около 1 километра и глубиной до 260 метров, а в центре образуется озеро из расплавленной породы толщиной 100 метров. Вспышку и выброс плазмы можно будет увидеть с Земли, особенно из района Тихого океана.

В таком случае ученые впервые смогут наблюдать столь крупный удар по Луне в реальном времени. Расплавленный материал будет остывать несколько дней, что позволит изучить процессы формирования кратеров и теплообмена.

Кроме того, из-за падения метеорита на спутнике Земли произойдет "лунотрясение" магнитудой около 5, самое сильное из зарегистрированных. Анализ сейсмических волн также даст ученым много информации о внутреннем строении Луны.

Еще одним последствием удара может стать облако обломков, которое пойдет к Земле в виде метеоров. Согласно прогнозам, на пике события ожидается до 200 миллионов метеоров и сотни ярких болидов в час.

Большая часть обломков сгорит в атмосфере, но часть фрагментов лунного грунта может достичь планеты. По расчетам, это примерно 400 килограммов вещества. Падающие осколки могут упасть в районе Южной Америки, Северной Африки и Аравийского полуострова.

При этом даже несколько килограммов космического вещества могут нанести ущерб городам. Однако самый серьезный риск существует для орбитальной инфраструктуры планеты, предупредили специалисты. Обломки могут повредить спутники, а в худшем случае это запустит цепочку столкновений, что сделает околоземное пространство опасным для эксплуатации на десятилетия.

В это же время космические агентства уже обсуждают возможность миссии по отклонению астероида, если вероятность столкновения вырастет.

Ранее в МФТИ рассказывали, что обнаружить осколок метеорита можно благодаря магниту и внешнему виду. Кусочки небесных тел часто содержат железо и никель, поэтому магнитятся. Кроме того, метеориты обычно очень тяжелые для своего размера из-за высокой плотности. Внешне они тоже отличаются от камней земного происхождения из-за тонкой черной или темно-коричневой корки, похожей на застывшую эмаль.

