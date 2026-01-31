Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало в своем телеграм-канале заявление, в котором отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака.

По данным ведомства, авария возникла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, чье заявление размещено на странице агентства в соцсети Х, сообщил, что атомные электростанции Украины из-за произошедшего уменьшили выработку.

В результате Чернобыльская АЭС на некоторое время осталась без питания. Однако, по словам Гросси, этот инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

"Украина работает над стабилизацией энергосети и восстановлением генерации", – добавил гендиректор МАГАТЭ, отметив, что общая ситуация характеризуется как нестабильная.

На фоне происходящего на Украине упал уровень интернет-подключения, о чем сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети Х.

Каскадное отключение произошло в энергосети Украины 31 января. Как сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, причиной стал технологический сбой. Сбой затронул сразу две высоковольтных линии: 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западом и центром страны.

При этом, как сообщают украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице, добавляют журналисты.

