Уголовные дела возбуждены по факту стрельбы в гимназии Уфы

Уголовные дела возбуждены по факту стрельбы в гимназии в Уфе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Уточняется, что речь идет о статьях о халатности и покушении на убийство. На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и следователи-криминалисты.

В ведомстве подчеркнули, что нападавший задержан. Организован комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств.

"Прокуратура организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – говорится в телеграм-канале прокуратуры Башкирии.

О стрельбе в уфимской гимназии № 16 стало известно 3 февраля. Учащийся пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. По словам вице-премьера Башкирии Урала Кильсенбаева, пострадавших в результате нет.

СМИ, в свою очередь, выяснили, что девятиклассник вел свой телеграм-канал, в котором делился подробностями жизни. В частности, мальчик был недоволен недавним переводом в другой класс, а также заявлял, что в целом разочаровался в жизни.

