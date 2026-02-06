Форма поиска по сайту

06 февраля, 20:38

Происшествия

Социально значимые объекты Запорожской области подключены к резервным источникам питания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания после неполадок с подачей электричества в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, включены генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры. При этом экстренная и неотложная помощь оказывается гражданам в полном объеме. Балицкий напомнил, что из-за перебоев с электроснабжением все службы приведены в режим повышенной готовности.

"На месте работают оперативные и ремонтные бригады. Они уже приступили к работе с оборудованием, проводят планомерную проверку всех систем для выявления и устранения причины аварии", – указал глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Информации о пострадавших не поступало, но позже в 6 муниципальных округах области наблюдались проблемы со светом. Также без электричества остались части районов городских округов Бердянск и Мелитополь.

