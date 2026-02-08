Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Им удалось взять под контроль Сидоровку и Глушковку соответственно, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, освободить населенные пункты удалось благодаря действиям подразделений группировок войск "Север" и "Запад".

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Установить контроль над селом удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские силы освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО – Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. Первый поселок был взят в результате активных действий подразделения группировки войск "Восток", второй – благодаря военнослужащим "Днепра", а третий населенный пункт отбили солдаты "Юга".

