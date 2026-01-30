Российская армия освободила три населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила сразу три населенных пункта в зоне СВО – Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первый поселок был взят в результате активных действий бойцов, служащих в подразделении группировки войск "Восток", а второй – благодаря военнослужащим "Днепра".

Третий населенный пункт отбили солдаты "Юга", добавили в оборонном ведомстве.

Накануне, 29 января, операция по освобождению села была проведена в Сумской области. Там бойцы подразделения группировки "Север" взяли под контроль населенный пункт Белая Береза.

До этого российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В мероприятиях были задействованы ударные БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.