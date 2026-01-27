ВС РФ заблокировали район с 800 украинскими военными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская группировка войск "Запад" заблокировала район с украинскими военными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", – сказал он.

Кроме того, эта же группировка войск установила контроль над поселком городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области. Как отметил Герасимов, после завершения активной фазы операции проводятся мероприятия по проверке территории и зачистке кварталов.

Всего с начала января 2026 года российские военнослужащие освободили 17 населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешло свыше 500 квадратных километров территории.