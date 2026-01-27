Иммунолог Крючков: передача вируса Нипах от человека к человеку требует ряда условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Передача вируса Нипах от человека к человеку возможна, но требует ряда условий, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам Николай Крючков.

Эксперт подчеркнул, что основной путь заражения – от животных, прежде всего от летучих мышей и свиней. В случае с летучими мышами это чаще происходит косвенно: например, через загрязненные их выделениями фрукты, которые люди употребляют без достаточной обработки. При контакте со свиньями заражение может происходить через слюну или мочу животных, особенно в условиях небольших ферм.

Передача от человека к человеку, как пояснил Крючков, обычно связана с контактным путем – вирус может сохраняться на предметах общего пользования. Специфического лечения против Нипаха нет, поэтому пациента помещают в изоляцию для предотвращения распространения инфекции и оказывают поддержку в зависимости от пораженных органов. Летальность, по его словам, остается высокой и составляет не менее 30% от выявленных случаев.

Что касается вакцин, то на сегодняшний день их не существует, но разработки ведутся. Как отметил иммунолог, создать препарат сложно, и работа в основном финансируется государственными и международными фондами, поскольку коммерческая рентабельность таких проектов невысока. Прогнозировать эффективность будущих вакцин, по его мнению, пока преждевременно.

Ранее СМИ писали, что около 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивалось как критическое.

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор. Случаев завоза инфекции на территорию РФ зарегистрировано не было. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для выявления людей с признаками заболевания в режиме реального времени.

По словам врача посольства России в Индии Натальи Панфиловой, вспышки вируса в стране не являются массовыми, их получается быстро локализовывать. Вместе с тем индийское министерство здравоохранения и социального обеспечения продолжает следить за ситуацией.