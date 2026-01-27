Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:56

Общество
Главная / Новости /

Иммунолог Крючков: передача вируса Нипах от человека к человеку требует ряда условий

Иммунолог объяснил, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Передача вируса Нипах от человека к человеку возможна, но требует ряда условий, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам Николай Крючков.

Эксперт подчеркнул, что основной путь заражения – от животных, прежде всего от летучих мышей и свиней. В случае с летучими мышами это чаще происходит косвенно: например, через загрязненные их выделениями фрукты, которые люди употребляют без достаточной обработки. При контакте со свиньями заражение может происходить через слюну или мочу животных, особенно в условиях небольших ферм.

Передача от человека к человеку, как пояснил Крючков, обычно связана с контактным путем – вирус может сохраняться на предметах общего пользования. Специфического лечения против Нипаха нет, поэтому пациента помещают в изоляцию для предотвращения распространения инфекции и оказывают поддержку в зависимости от пораженных органов. Летальность, по его словам, остается высокой и составляет не менее 30% от выявленных случаев.

Что касается вакцин, то на сегодняшний день их не существует, но разработки ведутся. Как отметил иммунолог, создать препарат сложно, и работа в основном финансируется государственными и международными фондами, поскольку коммерческая рентабельность таких проектов невысока. Прогнозировать эффективность будущих вакцин, по его мнению, пока преждевременно.

Ранее СМИ писали, что около 100 человек поместили на домашний карантин из-за вируса Нипах в Индии. Состояние одного пациента оценивалось как критическое.

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор. Случаев завоза инфекции на территорию РФ зарегистрировано не было. Ведомство разработало диагностическую тест-систему для выявления людей с признаками заболевания в режиме реального времени.

По словам врача посольства России в Индии Натальи Панфиловой, вспышки вируса в стране не являются массовыми, их получается быстро локализовывать. Вместе с тем индийское министерство здравоохранения и социального обеспечения продолжает следить за ситуацией.

Врачи предупредили о высокой опасности вируса Нипах

Читайте также


общество

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика