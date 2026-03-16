Экс-солистка Serebro Серябкина рассказала, что диета и спорт помогают ей сохранить фигуру

Диета, спорт и косметологи помогают экс-солистке группы Serebro Ольге Серябкиной остаться в хорошей физической форме. Об этом она рассказала в интервью "Леди Mail".

В то же время во время гастролей ей приходится нарушать режим и пропускать тренировки из-за другого графика работы, призналась певица.

"Поэтому стараюсь балансировать этот момент, когда я дома", – отметила Серябкина.

Такие проблемы с соблюдением режима она назвала большим минусом работы артиста.

Ранее Серябкина заявила, что готова принять участие в большом юбилейном концерте, посвященном 20-летию группы Serebro. По словам певицы, она с радостью выступит, если получит приглашение от основателя группы Максима Фадеева. При этом Серябкина уже планирует спеть главные хиты группы на своем сольном концерте, который пройдет 24 апреля в зале "Москва".