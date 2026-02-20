Экс-солистка Serebro Серябкина может выступить на юбилейном концерте группы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина готова принять участие в большом юбилейном концерте, посвященном 20-летию группы, с бывшими участницами коллектива, заявила она РИА Новости.

По словам певицы, она с радостью выступит, если получит приглашение от основателя группы Максима Фадеева.

При этом Серябкина уже планирует спеть главные хиты группы на своем сольном концерте, который пройдет 24 апреля в зале "Москва". Шоу будет разделено на три блока, посвященных разным этапам ее карьеры: Serebro, Molly и Seryabkina.

"Зрителя ждет невероятно красивая визуальная составляющая, технически сложные постановки и, конечно, мои самые лучшие песни с суперкачественным звучанием. Я хочу задать высокую планку и надеюсь, у меня это получится. Естественно, в блоке Serebro я исполню песни группы", – заверила она.

Поп-группа Serebro существовала с 2006 по 2019 год. В 2024 году Фадеев сообщил о перезапуске коллектива. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

Ранее Фадеев заявлял, что больше не общается с Серябкиной. По его словам, он не поддерживает общение ни с кем из бывших участниц. Продюсер подчеркивал, что на это есть много причин.