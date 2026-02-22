Собянин сообщил об уничтожении 23-го беспилотника, атаковавшего Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом мэр столицы рассказал в мессенджере МАХ.

В настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По последним данным, всего было сбито 23 дрона за сутки.

Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, затем российские силы ПВО сбили еще один. Позже атака продолжилась.

На фоне этого в столичных аэропортах вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании предупреждали об отмене, переносе и объединении рейсов.