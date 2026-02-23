01:57Происшествия
Два дома и соцобъект получили повреждения из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Остекление в двух многоквартирных домах и фасад социального объекта в Белгородской области получили повреждения в результате массированной ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Также в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений.
Губернатор подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.
До этого Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за чего по области есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома. Губернатор добавил, что точный масштаб повреждений возможно будет оценить в светлое время суток.