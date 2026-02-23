Два дома и соцобъект получили повреждения из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Остекление в двух многоквартирных домах и фасад социального объекта в Белгородской области получили повреждения в результате массированной ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово – кровли частных домовладений.

Губернатор подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за чего по области есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома. Губернатор добавил, что точный масштаб повреждений возможно будет оценить в светлое время суток.