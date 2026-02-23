Sky News: бывший посол Британии в США Мандельсон задержан по делу Эпштейна

Фото: Getty Images/PA Images/Jonathan Brady

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с якобы передачей конфиденциальных правительственных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает Sky News.

В Скотленд-Ярде факт задержания 72-летнего мужчины в районе Камден подтвердили, однако имя не назвали – обвинения пока не предъявлены. Задержанный доставлен в полицейский участок Лондона для допроса.

Мандельсон занимал пост посла в США с февраля по сентябрь 2025 года и был вынужден покинуть должность после того, как всплыли детали его общения с Эпштейном. Ранее он был одним из наиболее влиятельных членов Лейбористской партии, занимал министерские посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, а также был еврокомиссаром по торговле.

По данным британских СМИ, в 2009 году Мандельсон передал Эпштейну секретную информацию о налоговой реформе лейбористов и планах Евросоюза по поддержке стран Южной Европы. В начале февраля 2026 года полиция провела обыски в двух его домах.

Финансиста арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.