20 февраля, 11:23

Медведчук обвинил Зеленского в торговле женщинами и детьми через схемы Эпштейна

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга занимались поставкой женщин и детей через схемы американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По словам политика, имя Зеленского неоднократно фигурирует в материалах дела финансиста.

В авторской статье, опубликованной на сайте движения, Медведчук заявил, что Зеленский может быть связан с похищением женщин и детей через модельное агентство Jean-Luc Brunel. Он утверждает, что нелегитимный, по его мнению, президент и его жена "цинично занимались поставкой живого товара" через каналы Эпштейна.

Финансиста арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

