График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 12:07

Город

Весь парк спецтехники занимается устранением последствий снегопада в Москве

Фото: Мосфото

Устранением последствий аномального снегопада в столице занимается весь парк коммунальной спецтехники, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в городе идут масштабные мероприятия по очистке от снега. К работам привлечены максимальное количество сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний.

Специалисты очищают ключевые магистрали, улицы, тротуары и дворы, применяя в том числе роторную переброску снега. Собранные снежные валы вывозятся, уточнил заммэра.

Вместе с тем специалисты приступили к очистке скатных кровель, фасадов, водостоков и желобов. Места работ огорожены лентами и заграждениями для безопасности пешеходов.

Также в городе постоянно мониторится дорожная ситуация, добавили в Дептрансе. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и автокраны для помощи водителям грузовиков.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не препятствовать работе уборочной техники.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. В центре города действуют локальные перекрытия, поэтому для поездок рекомендуется пользоваться метро.

Интенсивное движение наблюдается на Кутузовском проспекте, Краснопресненской набережной, внешней стороне Садового кольца у Новинского бульвара и на Тверской в районе Пушкинской площади.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах за день отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. За неполные сутки он принес в столицу 14 миллиметров снега. В пятницу, 20 февраля, погоду определяет его южная окраина.

При этом в Росавиации заявили, что кратковременные задержки в столичных аэропортах по-прежнему возможны. К настоящему времени отменены 14 рейсов, в том числе 3 иностранных авиакомпаний.

Также москвичей предупредили о корректировках движения трамваев. Это связано с регулярной очисткой стрелочных переводов от снега. Кроме того, сообщалось, что время поездок на такси в связи со снегопадом может увеличиться на 30%.

