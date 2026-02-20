Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов в московских аэропортах

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Кратковременные задержки рейсов возможны в аэропортах Московского региона из-за обильных осадков и необходимости дополнительной обработки самолетов противообледенительными жидкостями. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Несмотря на погодные условия, с 06:00 до 08:00 по московскому времени Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 61 рейс – 31 на вылет и 30 на прилет. С начала суток воздушные гавани обеспечили выполнение 276 рейсов: 168 на вылет и 108 на прилет.

Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано. При этом были отменены 8 рейсов, в том числе 3 иностранных авиакомпаний. По данным на 08:00, 7 рейсов задержаны на вылет более чем на 2 часа.

В Росавиации напомнили, что при задержках перевозчики обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), включая напитки, питание и при необходимости размещение в гостинице.

Для получения актуальной информации о статусе рейсов пассажирам порекомендовали пользоваться онлайн-табло аэропортов и чат-ботами авиакомпаний.

Министерство транспорта России и Росавиация держат работу авиатранспортного комплекса столичного региона на особом контроле. В аэропортах круглосуточно дежурят инспекторы Ространснадзора.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах за день отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. В пятницу, 20 февраля, погоду в столице определяет его южная окраина. Из-за него небо над регионом останется затянутым плотными облаками, местами пройдет снег, преимущественно небольшой.