Столичные аэропорты обслужили 215 рейсов с начала суток в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 215 рейсов с полуночи пятницы, 20 февраля, в условиях непогоды. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что, несмотря на накрывший столичный регион аномальный снегопад, авиагавани работают штатно. Из обслуженных рейсов 137 было на вылет и 78 – на прилет. На запасные аэродромы самолеты не уходили.

По словам Кореняко, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, помогает дополнительный персонал, который устраняет последствия непогоды. Регулярно проводятся контрольные чистки и обработка взлетно-посадочных полос реагентами. Работу воздушного транспорта контролируют Минтранс РФ, Росавиация и Ространснадзор.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в столичном авиаузле. Ведомство приступило к проведению надзорных мероприятий. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Циклон "Валли" обрушился на Москву утром 19 февраля. Его пик пришелся на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. После началось снижение интенсивности осадков.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.