Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Женщины чаще мужчин открывали бизнес в Москве при поддержке города. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица сохраняет лидирующие позиции по количеству самозанятых в стране: их в городе зарегистрировано 2,26 миллиона, что составляет почти 15% от общероссийского показателя.

Москва, отметила вице-мэр, старается дать каждому жителю возможность реализовать свою карьерную траекторию. Самозанятость перестала быть подработкой, для миллионов москвичей это теперь осознанный выбор в пользу гибкого графика и управления собственным делом.

Ракова напомнила, что 5 лет назад на улице Шаболовке открылся центр "Моя работа", чтобы предприниматели получали там профессиональную поддержку на всех этапах. Благодаря этому горожане чаще всего открывали бизнес в сферах креативных индустрий, услуг, образования, IT и искусственного интеллекта.

"Больше половины начинающих предпринимателей – женщины, а свыше 30% – молодежь до 35 лет. Москвичи старшего возраста тоже развиваются в предпринимательстве: они превращают любимые увлечения в источник дохода, создают уникальные изделия ручной работы и успешно применяют свой многолетний профессиональный опыт в современных реалиях бизнеса", – поделилась заммэра.

С момента открытия центр помог 50 тысячам человек. Специалисты сопровождают бизнесменов на каждом этапе – от оценки потенциала до поиска первых клиентов. Предприниматели получают алгоритм запуска, инструменты для развития, а также полезные знакомства.

Всего партнерская сеть центра насчитывает более 100 компаний, благодаря чему новые проекты быстрее выходят на рынок и находят свою аудиторию. Кроме того, на площадке постоянно работает специалист, который проводит индивидуальные консультации и предлагает различные сервисы – от дистанционной регистрации разных форм занятости до юридического сопровождения.

Ранее в Москве начался прием заявок на бесплатную обучающую программу для социально ориентированного бизнеса "Акселератор 4.0". Для предпринимателей подготовили 5-дневный интенсив, охватывающий темы разработки продукта, анализа рынка и формирования команды. Подать заявку для участия можно до 20 марта.