Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 11:23

Общество

Женщины чаще мужчин открывали бизнес в Москве при поддержке города

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Женщины чаще мужчин открывали бизнес в Москве при поддержке города. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица сохраняет лидирующие позиции по количеству самозанятых в стране: их в городе зарегистрировано 2,26 миллиона, что составляет почти 15% от общероссийского показателя.

Москва, отметила вице-мэр, старается дать каждому жителю возможность реализовать свою карьерную траекторию. Самозанятость перестала быть подработкой, для миллионов москвичей это теперь осознанный выбор в пользу гибкого графика и управления собственным делом.

Ракова напомнила, что 5 лет назад на улице Шаболовке открылся центр "Моя работа", чтобы предприниматели получали там профессиональную поддержку на всех этапах. Благодаря этому горожане чаще всего открывали бизнес в сферах креативных индустрий, услуг, образования, IT и искусственного интеллекта.

"Больше половины начинающих предпринимателей – женщины, а свыше 30% – молодежь до 35 лет. Москвичи старшего возраста тоже развиваются в предпринимательстве: они превращают любимые увлечения в источник дохода, создают уникальные изделия ручной работы и успешно применяют свой многолетний профессиональный опыт в современных реалиях бизнеса", – поделилась заммэра.

С момента открытия центр помог 50 тысячам человек. Специалисты сопровождают бизнесменов на каждом этапе – от оценки потенциала до поиска первых клиентов. Предприниматели получают алгоритм запуска, инструменты для развития, а также полезные знакомства.

Всего партнерская сеть центра насчитывает более 100 компаний, благодаря чему новые проекты быстрее выходят на рынок и находят свою аудиторию. Кроме того, на площадке постоянно работает специалист, который проводит индивидуальные консультации и предлагает различные сервисы – от дистанционной регистрации разных форм занятости до юридического сопровождения.

Ранее в Москве начался прием заявок на бесплатную обучающую программу для социально ориентированного бизнеса "Акселератор 4.0". Для предпринимателей подготовили 5-дневный интенсив, охватывающий темы разработки продукта, анализа рынка и формирования команды. Подать заявку для участия можно до 20 марта.

Ракова рассказала, что 50 тыс москвичей открыли бизнес с помощью центра "Моя работа"

Читайте также


бизнесобществогород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика