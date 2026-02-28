Форма поиска по сайту

28 февраля, 07:55

Пугачева продлила действие товарного знака "Алла Борисовна" в России

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Действие исключительного права на указанные товарные знаки должно было закончиться в апреле этого года. Однако певица подала заявление, чтобы продлить срок владения. Роспатент одобрил заявку и продлил срок действия знаков до апреля 2036 года.

Вместе с тем Пугачева по-прежнему может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не успеет продлить срок исключительного права. Товарный знак назван в честь дочери Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте. Под ним в РФ могут производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, табак и прочая продукция, а также организация досуга и предоставление образовательных услуг.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Пугачева может вновь приехать в Россию в марте этого года. Скорый визит артистки связан в том числе с проектом "Весну разрешаю" – традиция, которую певица создала много лет назад и назвала ее "праздником желтых тюльпанов".

