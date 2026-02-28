В Красноярском крае произошел пожар площадью 2 тысячи квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Одноэтажное здание склада воспламенилось в поселке Зыково Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, площадь пожара составила свыше 2 000 квадратных метров. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Ведомство уточнило, что огонь уже удалось локализовать. В настоящее время на месте пожара задействованы 29 человек и 7 единиц техники.

Ранее ангар воспламенился на Дубравной улице в Митине. Предварительно, внутри здания находились газовые баллоны.

СМИ сообщали, что огонь успел распространиться на площади 420 квадратных метров. Также произошло обрушение конструкций. Однако спустя время пожар удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

