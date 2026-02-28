Форма поиска по сайту

28 февраля, 11:41 (обновлено 28.02.2026 12:55)

Происшествия

Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении 9-летней девочки на два месяца

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Заднепровский суд Смоленска арестовал до 25 апреля мужчину, который обвиняется в похищении 9-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, до 26 апреля арестована сожительница мужчины.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля после прогулки с собакой. Вечером того же дня начались поиски. Сперва их проводили в Заднепровском районе, но спустя время периметр был расширен за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. После этого стало известно о возможном похищении девочки. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья несовершеннолетней, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на автомобиле.

На третьи сутки девочку обнаружили живой в квартире одного из домов в Заднепровском районе. Вместе с ней там был местный житель 1983 года рождения, который в 2021 году был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, злоумышленник сперва отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката. Однако спустя время он согласился рассказать о случившемся.

Жизни самой девочки ничего не угрожало, она уже передана матери. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Признаков насильственных действий у нее не обнаружено. В поисках ребенка участвовали более 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт".

Квартира, в которой находилась девочка, принадлежала сожительнице обвиняемого. Ее тоже задержали по обвинению в похищении ребенка. Дочь женщины рассказала, что сожитель ее матери пару месяцев назад перестал пользоваться телефоном и общался только через записки. Она также считала мужчину странным, поэтому старалась практически не общаться с ним.

