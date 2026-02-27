Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске пытался сопротивляться при задержании

Фото: телеграм-канал "Следком"

Фигурант уголовного дела о похищении девочки в Смоленске при задержании пытался оказать сопротивление. Однако эти попытки были пресечены сотрудниками уголовного розыска, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Смоленской области.

По информации агентства, мужчина отказался сотрудничать со следствием и давать показания. При этом ему предоставили адвоката.

Ситуацию с помощью семье похищенного ребенка держит на контроле аппарат уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области, добавила детский омбудсмен Вита Хомутова.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Она не взяла с собой телефон и ключи, домой не вернулась. Ребенка начали искать. По данному факту было возбуждено дело.

Местные жители заявляли, что в подъезд дома, где жила пропавшая девочка, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на серой машине.

26 февраля девочку нашли живой. Она была обнаружена в квартире на территории Заднепровского района в 300 метрах от дома, в котором живет семья ребенка.

Вместе с девочкой в квартире были 43-летний мужчина и его сожительница. Мужчину задержали. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное. Ребенка уже вернули матери.

