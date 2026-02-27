Дело о пропаганде наркотиков заведено в отношении рэпера Pharaoh

Фото: Legion-Media. PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.) о пропаганде наркотиков в интернете. Об этом свидетельствуют данные суда, находящиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно этим данным, протокол поступил в суд в четверг, 26 февраля. Заседание назначено на 13 марта.

Голубину вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ – пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Причина возбуждения дела не уточняется.

Санкция статьи предусматривает для граждан штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей – от 50 до 100 тысяч.

