13 января, 13:53

Происшествия

Актер сериала "Долина волков" задержан в Стамбуле по делу о наркотиках

Фото: ТАСС/Zuma/Zakariya Yahya

В Стамбуле по делу о наркотиках задержали актера популярного турецкого сериала "Долина Волков" Октая Кайнарджи, сообщает газета Hürriyet.

По данным СМИ, также задержаны певица Эмель Мюфтюоглу, Неда Шахин, Али Серт, Рабиа Караташ и Селен Четинкая. Им вменяется содействие проституции, предоставление помещения для азартных игр, а также хранение и содействие в употреблении наркотиков.

В настоящий момент неизвестно, какие из этих обвинений касаются Кайнарджи. При этом отмечается, что задержанных нередко отпускают после дачи показаний под подписку о невыезде.

Сериал "Долина волков" транслировался с 2003 по 2005 год, он является одним из самых успешных турецких многосерийных проектов. Кайнарджи сыграл в нем роль Сулеймана Чакыра.

В октябре 2025 года в Турции в результате антинаркотической операции были задержаны несколько представителей шоу-бизнеса. По данным СМИ, среди них оказались певицы Хадисе и Симге Сагын, актеры Демет Эвгар, Кубилай Ака, а также блогер Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

В январе актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер, который тоже был задержан, признался в употреблении наркотиков. Он раскаялся и пообещал, что больше не будет этого делать. Кроме того, артист указал, что не передавал никому запрещенные вещества и не принимал участия в подобного рода "вечеринках".

