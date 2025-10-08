Halk TV: звезд шоу-бизнеса задержали в Турции по делу о наркотиках

Фото: 123RF/ozdereisa

В Турции в результате антинаркотической операции задержаны несколько представителей шоу-бизнеса страны, передает местный телеканал Halk TV.

По данным СМИ, среди них оказались певицы Хадисе и Симге Сагын, актеры Демет Эвгар, Кубилай Ака, а также блогер Дилан Полат и ее муж Энгин Полат. В издании уточнили, что следователи проведут допрос и отправят его участников на анализ крови.

Задержанием знаменитостей занималось Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула.

Ранее в аэропорту Домодедово была задержана российская актриса Аглая Тарасова. По данным МВД, во время досмотра таможенники обнаружили у нее 0,38 грамма запрещенного вещества. Медосвидетельствование показало, что знаменитость не была в момент задержания под действием наркотиков. В отношении звезды "Беспринципных" возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

