17 марта, 05:52
Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще пять беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В настоящий момент на месте падения фрагментов дронов уже находятся сотрудники экстренных служб.
Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 36 беспилотников на подлете к Москве. При этом массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.
Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
