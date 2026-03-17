Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще пять беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящий момент на месте падения фрагментов дронов уже находятся сотрудники экстренных служб.

Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 36 беспилотников на подлете к Москве. При этом массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.