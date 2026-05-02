Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Кроме того, аналогичные меры были отменены в аэропорту Пскова. Ведомство уточнило, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

После введения ограничений Пулково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало пассажирам уточнять статус рейса на онлайн-табло авиагавани.

На фоне ограничений ведомство сообщило об изменениях в расписании маршрутов в/из аэропорт Храброво, расположенный в Калининграде.

1 мая столичный аэровокзал Шереметьево приостанавливал прием и отправку самолетов. Горожан, в частности, предупреждали о более длительном ожидании при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями для обеспечения безопасности. К работе в штатном режиме аэропорт вернулся спустя примерно 2 часа.

