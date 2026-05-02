Собянин сообщил об уничтожении девятого БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали еще один дрон, который летел в сторону Москвы, 2 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов беспилотника.

БПЛА начали атаковать Москву в ночь на 2 мая. Сначала силы ПВО ликвидировали один беспилотник. Спустя время Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

Утром 2-го числа системы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве. Через некоторое время Собянин проинформировал об уничтожении седьмого дрона, а затем восьмого.

