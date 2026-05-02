Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 15:56

Происшествия

Утечка нефтяной жидкости произошла на юге Узбекистана из-за схода селя

Фото: телеграм-канал "Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi"

Новая утечка нефтесодержащей смеси произошла в Байсунском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба национального комитета по экологии и изменению климата республики.

Инцидент был зафиксирован в 06:30 по местному времени (04:30 по Москве. – Прим. ред.). Причиной стал сход селя, который повредил защитные сооружения.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать группа специалистов, состоящая из сотрудников экополиции Главного управления экологии Сурхандарьинской области и представителей других организаций.

О первой утечке стало известно 24 апреля. Тогда Министерство водного хозяйства Узбекистана сообщило, что после паводка сырая нефть из резервуаров попала в приток Амударьи. Ущерб от загрязнения составил около 710 тысяч долларов.

Пресс-служба администрации области уточнила, что подобные ЧП происходят на площадках компании Eriell Group, которая занимается поисковым бурением на углеводороды в этом районе.

Ранее на танкере у берегов Кувейта прогремел взрыв, который спровоцировала утечка нефти из грузового резервуара. По предварительной информации, экипаж судна не пострадал.

Представитель Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявил, что капитан танкера, стоявшего на якоре, слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район.

