Склад загорелся в подмосковном Краснозаводске на площади 700 "квадратов"

Пожар произошел в складском здании в Краснозаводске на улице Летчика Монетова. Об этом сообщила в МАХ пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме в Люберцах по улице 3-е Почтовое 2 мая. В результате пожара выгорело пять балконов на площади 29 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.

24 человека, в том числе 3 ребенка, были эвакуированы. Позднее сообщалось о ликвидации открытого горения.