Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 19:38

Политика

Зеленский ввел санкции против против президента Федерации спортивной борьбы РФ Мамиашвили

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и ряда других российских деятелей.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, ограничения также затронули президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и бизнесмена Алана Кирюхина.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и визитов, запрет на передачу прав интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых, культурных и научных связей. Ограничения вводятся сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский на 10 лет ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ограничения вошли запрет на въезд на территорию Украины, блокировка активов и прекращение торговли. Кроме того, президента Белоруссии лишили украинских госнаград.

