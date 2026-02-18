Киев ввел санкции против Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса главы Украины.

Ограничения включают запрет на въезд на территорию страны, блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений, получение которых необходимо для осуществления определенного вида деятельности. Также Лукашенко лишается украинских госнаград. Санкции вводятся на 10 лет.

В своем телеграм-канале украинский лидер уточнил, что данное решение было связано с тем, что Минск сотрудничает с Москвой. В частности, Белоруссия разрешила разместить на своей территории российский комплекс "Орешник", также РФ якобы развернула на территории государства систему ретрансляторов для управления ударными БПЛА, а более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют технику, оборудование и компоненты российской армии.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении 9 российских спортсменов и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Санкции предполагают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, остановку торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества.

