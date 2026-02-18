Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:13

Политика

Киев ввел санкции против Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса главы Украины.

Ограничения включают запрет на въезд на территорию страны, блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений, получение которых необходимо для осуществления определенного вида деятельности. Также Лукашенко лишается украинских госнаград. Санкции вводятся на 10 лет.

В своем телеграм-канале украинский лидер уточнил, что данное решение было связано с тем, что Минск сотрудничает с Москвой. В частности, Белоруссия разрешила разместить на своей территории российский комплекс "Орешник", также РФ якобы развернула на территории государства систему ретрансляторов для управления ударными БПЛА, а более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют технику, оборудование и компоненты российской армии.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении 9 российских спортсменов и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Санкции предполагают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, остановку торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества.

Читайте также


политика

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика