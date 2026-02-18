18 февраля, 12:37Политика
Минобороны сообщило о поражении склада горючего и объектов энергетики, используемых ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетики и складу горючего, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Поражены были также места предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. В общей сложности атаки были осуществлены в 141 районе.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
Ранее российские военные установили контроль в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", а Харьковку – подразделения группировки войск "Север".
