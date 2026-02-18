Минобороны сообщило о поражении склада горючего и объектов энергетики, используемых ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетики и складу горючего, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражены были также места предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. В общей сложности атаки были осуществлены в 141 районе.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее российские военные установили контроль в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", а Харьковку – подразделения группировки войск "Север".