В Москве открывается выставка об обороне города во время войны

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Город, который не сдался", приуроченная к 85-летию Московской битвы, откроется в Государственном музее обороны столицы 20 февраля. Экспозиция расскажет посетителям, как город стал крепостью, а его жители – защитниками, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Центральное место выставки занимают разделы, посвященные промышленности Москвы. Перед началом войны в столице действовало 475 крупных предприятий, на которые приходилось 15% промышленного производства СССР. Битва за Москву длилась с конца сентября 1941 по 20 апреля 1942 года. За это время городские заводы смогли отремонтировать около тысячи танков и бронемашин, а также произвести около 87 миллионов боеприпасов.

Как рассказал куратор выставки Олег Кржижановский, основу предметной части выставки составляют личные вещи, переписки и воспоминания жителей города. Например, фотографии В. Н. Минкевича, Б. Е. Вдовенко и А. В. Устинова, которые передают виды готовящейся к обороне столицы.

Такэе в экспозицию вошли инструменты, продукция, снимки и документы предприятий "Калибр" и "Вымпел". Другой раздел расскажет о повседневной жизни прифронтовой столицы. Несмотря на тяжелые времена, москвичи продолжали посещать кинотеатры, концерты, библиотеки и выставки.

Многие экспонаты демонстрируются впервые, подчеркнули в пресс-службе. Выставка продлится до 19 апреля, вход – по билетам.

Ранее сообщалось о камерных выставках для всей семьи, которые проходят в московских музеях. Например, в галерее "Выхино" с 19 февраля до 20 марта пройдет выставка, посвященная живописцу, одному из основоположников сурового стиля в советском искусстве Андрею Васнецову.

С 17 февраля по 1 марта галерея "Парк" представит дипломные работы выпускников мастерской иллюстрации Национального института дизайна. Вместе с тем музей-панорама "Бородинская битва" приглашает на выставку, посвященную 60-летию художника и кавалериста Алексея Темникова.