Эксперт Хайдер: финансовые блогеры могут использовать госреестр для придания себе важности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые финансовые блогеры могут использовать включение в государственный реестр инфлюенсеров для придания себе важности. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила эксперт по финансам и инвестициям, инвестиционный советник в реестре Банка России Юлия Хайдер.

За создание соответствующего реестра ранее выступил сам Центробанк. В регуляторе отмечали, что рекомендации блогеров нередко упрощают сложные финансовые инструменты и не отражают ключевых рисков, что может привести к потере средств у инвесторов и разочарованию в финансовой индустрии.

Хайдер признала, что создание реестра действительно позволило бы избежать ситуации, когда "вчерашний таксист" заводит канал и называет себя финансистом. Однако эксперт подчеркнула, что не видит необходимости в такой мере, поскольку она может привести к обратному эффекту – блогеры могут обернуть включение в реестр в свою пользу. Она напомнила, что еще в 2018 году Минфин проводил акции по обучению россиян финансовой грамотности.

"После этого некоторые участники начали представляться в соцсетях как методологи ведомства. Также попавшие в реестр могут говорить, что их рекомендация автоматически одобрена ЦБ, а это не является правдой. Плюс ко всему, подобные реестры и так уже есть, и в еще одном нет необходимости", – указала Хайдер.

Вместо этого она предложила выделить всех этих лиц в число отдельных ассоциированных членов уже существующих саморегулируемых организаций, которые работают в сфере финансового или инвестиционного консультирования.

В некоторых случаях для вступления в такое объединение нужно подтвердить наличие высшего экономического образования, продемонстрировать доказательства прохождения курсов повышения квалификации, окончания магистратуры или получения кандидатской степени. Также инфлюенсерам может понадобиться опыт работ в финансовой сфере не менее 2 лет.

"Это поможет не допустить момент, при котором инвестиционный советник может быть наказан за несоблюдение требований ЦБ, а инфлюенсер – нет", – указала эксперт.

Она напомнила, что состоящий в реестре ЦБ как инвестиционный советник или профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет профильное образование, а также обязательство выполнять требования перед регулятором. Например, при выдаче инвестиционной рекомендации нужно учитывать профиль клиента, его цели, риски и доходность.

"В соцсетях же для написания любого финансового обзора не требуется никакого образования. Инфлюенсеры под видом обмена собственным опытом фактически продают и рекламируют отдельные инвестиционные продукты, выдавая это за личное мнение и зачастую скрывая доход от рекламы", – добавила Хайдер.

Иногда блогеры также дают рекомендации на большую аудиторию в своих корыстных целях. Например, инфлюенсеры могут советовать покупать определенные ценные бумаги небольших или малоизвестных компаний, что влияет на состояние котировок.

"В результате подписчики начинают их покупать, и цена бумаг взлетает без реального на то обоснования. Те, кто разгонял ажиотаж, продают акции на пике цены и получают прибыль, а остальные рискуют остаться в минусе", – предупредила специалист.

Чтобы не лишиться своих средств, гражданам нужно в первую очередь проверять, кому именно принадлежит канал. Если речь идет о должностном лице, которое представляет брокера или инвестиционного советника, то в канале обязательно должны быть указаны его имя и фамилия.

"Если рекомендацию дает инфлюенсер, который просто хочет поделиться мнением, нужно понимать, какие продукты он еще продает. Очень часто такие каналы связаны с платной подпиской или партнерскими программами", – сказала эксперт.

Она призвала граждан не заблуждаться в том, что бесплатные каналы нужны для повышения финансовой грамотности населения – это почти всегда скрытая продажа рекламы, услуг или сервисов.

Также Хайдер посоветовала проверять, в какой саморегулируемой организации состоит лицо, дающее информацию. Это может быть как брокер или управляющая компания, так и инвестиционный советник или просто человек, который "публикует тексты, часто сгенерированные нейросетью красиво и достоверно, но ведущие потом к какому-то продукту".

Кроме того, не стоит ожидать от инвестиционных рекомендаций стопроцентной доходности. По словам эксперта, профессиональный участник рынка никогда не гарантирует доходность – это прямо запрещено. Если в публикации говорится обратное то, это, скорее всего, писал не специалист.

Ранее эксперты обращали внимание, что далеко не всегда заявленная программа курсов от блогеров совпадает с реальностью. Если человек в ходе обучения понял, что курс некачественный, он может вернуть деньги за оказанную услугу. Каждый договор должен содержать условия возврата средств и особенности его расторжения в одностороннем порядке. На это следует обращать внимание как при подписании бумаги, так и в случае ее разрыва.

