Депутат Вассерман усомнился в эффективности единого стандарта для онлайн-курсов

Единый стандарт онлайн-образования и государственный реестр онлайн-школ могут появиться в России. Как эта мера отразится на качестве дистанционной учебы, разбиралась Москва 24.

Привести в порядок

С предложением разработать единый стандарт онлайн-образования выступил комитет по образованию и соцполитике Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), сообщили "Известия". Авторы идеи высказались и за создание государственного реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются таким форматом обучения.

По словам зампреда комитета, ректора Международного института менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ Анны Палагиной, идеи нашли свой отклик в Ассоциации пиарщиков и Ассоциации онлайн-образования.





Анна Палагина зампредседателя комитета по образованию и социальной политике ТПП РФ Проводником этого предложения к законодателям после его финальной доработки будет выступать ТПП РФ, реализуя свое право законодательной инициативы.

Кроме того, в ТПП попросили Минобрнауки и Минпросвещения ужесточить требования к лицензиям на образовательную деятельность, а Роскомнадзор – усилить контроль сферы информационного бизнеса. По мнению авторов инициативы, это повысит качество подобных услуг и уровень доверия к системе образования, а также защитит права обучающихся.

Замначальника управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко рассказала на Круглом столе в Совете Федерации в октябре 2025 года, что количество жалоб на онлайн-курсы за 2024 год превысило 4 тысячи, а за первую половину 2025-го их число достигло 3,7 тысячи.

"Мы предполагаем, что к концу 2025 года их количество не будет меньше, чем в 2024 году. Это говорит о чем? О том, что эта тема, этот рынок является болезненным для потребителей", – подчеркнула она.

Ранее в Госдуме выступали за введение наказания для блогеров, которые оказывают образовательные услуги с нарушением российских законов. Привлечь к ответственности предполагали тех, кто продает курсы без получения аккредитации в специально созданной организации.

"Качество ниже"

Полноценно урегулировать сферу онлайн-образования практически невозможно. Таким мнением с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Эти меры могут помочь улучшить качество образования, но не сильно, потому что некоторые люди продолжат идти на несертифицированные курсы и обучаться там. Конечно, мы могли бы активно рекламировать все, что прошло государственные стандарты, но такой подход тоже не затронет все население.

По мнению депутата, в случае с онлайн-форматом обучения детей остро стоит вопрос их социализации – общения и взаимодействия с другими людьми. У взрослых же на первый план выходят вопросы в том числе личной дисциплины.

"При очном обучении педагог может подстегивать мотивацию, сделать это дистанционно гораздо сложнее. Качество информации самих курсов тоже очень трудно контролировать. В Сети существует много всего, причем ошибочных материалов явно больше, чем безупречных. Контролировать содержание одного или нескольких курсов можно, но человек не будет себя ограничивать этим перечнем", – заключил парламентарий.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков отметил в беседе с Москвой 24, что введение единого стандарта и спецреестра усилит контроль за подачей и качеством материала. Однако в целом же качество дистанционного образования всегда будет уступать очному, убежден он.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук По моему мнению, онлайн-образование не может быть высокого качества. Причина этому простая – дистанционные контрольные мероприятия там представляют собой некий фарс. По-настоящему проверить знания обучаемого онлайн не представляется возможным, поскольку нет непосредственного контакта с преподавателем. Учащийся может предоставить информацию, но чаще всего это будут не его знания, а то, что он получил из Сети.

"При этом, если мы говорим об онлайн-занятиях, которые проводятся в государственных образовательных учреждениях, то их содержание остается таким же качественным, поскольку предоставляется та же информация, что и очно. Различаться может подача материала. Однако использование онлайн-технологий, по моему мнению, снижает восприятие информации учениками", – подчеркнул он.

Обучение по курсам из интернета без привязки к вузам, по мнению эксперта, еще менее качественное. Он объяснил это тем, что такая информация чаще всего не получает оценки компетентных органов и методических структур. В таком материале можно встретить множество неточностей и отклонений от стандартов.

Кроме того, специалист обратил внимание, что подобный формат получения знаний понижает шансы на трудоустройство. Специалиста с очным образованием будут рассматривать в приоритете даже при равных навыках, сказал Щербаков.

"Чаще всего люди идут на онлайн-обучение, чтобы сэкономить время и деньги. Если решение о дистанционном обучении принято, человеку стоит проверить, насколько выбранная им организация является признанной образовательным или научным сообществом. Но даже этого не всегда достаточно – могут быть формальные признаки представительной организации, но на самом деле она не является таковой", – посоветовал эксперт.

Вернуть деньги за некачественное обучение по закону "О защите прав потребителей" возможно, хотя в ситуации онлайн-продуктов это может быть сложнее, рассказывала ранее Москве 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, нужно внимательно изучить условия договора. Если во время обучения, например, изменился график занятий или нет обратной связи от преподавателей, средства должны быть возвращены. Порядок того, как это происходит, тоже должен быть указан в документе, подчеркивала Георгиева.

Претензию сначала нужно отправить автору курсов, однако, если он игнорировал ее в течение 10 дней, придется отстаивать свои права в суде. В этом случае клиенты могут не только возместить деньги за учебу, но и потребовать неустойку, компенсацию морального вреда и судебных издержек, указывала юрист.

