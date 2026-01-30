Минобороны РФ расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Минобороны России расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Белоусов.

Проект приказа был опубликован в конце сентября 2025 года. Перечень заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время, увеличивается до 35 вместо 26.

Список был расширен в том числе за счет включения таких болезней, как:



врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;

сахарный диабет любого типа;

последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Ранее в России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. В список, например, попали болезни крови, ишемическая болезнь сердца, болезнь Паркинсона и ряд других.

