Путин разрешил лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без гражданства заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки внесены сразу в несколько документов, включая законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне" и "О статусе военнослужащих".

Теперь лица без гражданства и иностранные граждане могут подписывать контракт с Вооруженными силами до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения режима военного времени.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Этот порядок используется для безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию военных сил.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в ВС России поступили более 210 тысяч контрактников. Еще 18 тысяч человек прибыли в добровольческие подразделения.

Медведев поблагодарил всех, кто принимает участие в этой деятельности. Он также добавил, что рассчитывает на то, что темпы набора на службу удастся сохранить, а задачи, поставленные Путиным, будут выполнены.