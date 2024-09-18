Путин назвал ключевой задачей обеспечить комплектование армии обученными людьми

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Владимир Путин потребовал от российских властей вместе с федеральными и региональными органами укомплектовать российскую армию, в том числе соединения постоянной боевой готовности новых военных округов, обученными людьми. Об этом президент РФ заявил на совещании по вопросам развития ВС РФ в условиях СВО.

По словам главы государства, именно на решение этой ключевой задачи и был направлен указ о повышении штатной численности ВС РФ, который примет законную силу с 1 декабря 2024 года. Он отметил, что Россия уделяет пристальное внимание техническому перевооружению армии и флота.

"Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе СВО", – подчеркнул Путин.

Этот опыт, по его словам, изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ, на основе которого формируются шаги по улучшению систем вооружения и повышению боевой мощи армии РФ.

Как подчеркнул президент, благодаря программе комплексного переоснащения армии и флота в войска будут направлены уже не единичные, а серийные виды новейших высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, а также систем управления и связи.

Путин добавил, что в этот список войдут БПЛА разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Однако по его словам, для эффективного применения таких видов вооружений необходимы высококвалифицированные расчеты и экипажи, а это уже, как он утверждает, будет зависеть от личного состава ВС РФ и от его уровня подготовки.

Ранее Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных. Президент призвал кабмин предусмотреть выделение Минобороны РФ средств из федерального бюджета, которые потребуются для выполнения его поручения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что число угроз по периметру границ РФ растет. Также представитель Кремля отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.

