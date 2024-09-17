В Кремле объяснили увеличение численности армии РФ ростом числа угроз у границ страны

Фото: kremlin.ru

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.

Накануне Владимир Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных. Президент призвал кабмин предусмотреть выделение Минобороны РФ средств из федерального бюджета, которые потребуются для выполнения его поручения.

Последний раз российский лидер подписывал соответствующий указ в декабре 2023 года. Тогда штатная численность ВС РФ увеличилась до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

В свою очередь, в оборонном ведомстве объясняли, что предельная численность вооруженных сил была увеличена на 170 тысяч человек из-за роста угроз для России, которые возникают из-за СВО и расширения НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности армии РФ в министерстве назвали адекватной реакцией на агрессивную деятельность Альянса.

