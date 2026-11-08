Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 15:13

Происшествия

Здание Saudi Aramco в Эр-Рияде было повреждено в результате атаки

Фото: 123RF.com/designprojects

Административное здание национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде получило незначительные повреждения в результате атаки. Об этом сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Атака на постройку произошла 8 ноября. На здание упали фрагменты перехваченных целей. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

В тот же день в Ормузском проливе взорвались и загорелись три танкера. Как сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), суда шли по маршруту, который Иран не разрешает.

"Три нарушивших правила танкера на неразрешенном [Ираном] маршруте Ормузского пролива взорвались и охвачены сильным пожаром, а дым от горящих танкеров заволок небо над Ормузским проливом", – приводит сообщение ведомства его пресс-служба.

По данным ВМС КСИР, причиной инцидентов стало то, что танкеры отключили системы навигации и опознавания, а также действия американской армии. В ведомстве подчеркнули, что иранские правила прохода через Ормузский пролив неоднократно доводились до сведения всех судов, а нарушителей, которые идут по неразрешенным маршрутам при содействии американских военных, ждет та же участь.

Ранее хуситы ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как отметил военный представитель движения Яхья Сариа, цель была поражена.

Посольство России рекомендовало перенести поездки в Саудовскую Аравию

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика