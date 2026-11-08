Здание Saudi Aramco в Эр-Рияде было повреждено в результате атаки

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Административное здание национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде получило незначительные повреждения в результате атаки. Об этом сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Атака на постройку произошла 8 ноября. На здание упали фрагменты перехваченных целей. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

В тот же день в Ормузском проливе взорвались и загорелись три танкера. Как сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), суда шли по маршруту, который Иран не разрешает.

"Три нарушивших правила танкера на неразрешенном [Ираном] маршруте Ормузского пролива взорвались и охвачены сильным пожаром, а дым от горящих танкеров заволок небо над Ормузским проливом", – приводит сообщение ведомства его пресс-служба.

По данным ВМС КСИР, причиной инцидентов стало то, что танкеры отключили системы навигации и опознавания, а также действия американской армии. В ведомстве подчеркнули, что иранские правила прохода через Ормузский пролив неоднократно доводились до сведения всех судов, а нарушителей, которые идут по неразрешенным маршрутам при содействии американских военных, ждет та же участь.

Ранее хуситы ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как отметил военный представитель движения Яхья Сариа, цель была поражена.

