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01:20

Политика

Хуситы объявили аэропорт Эр-Рияда военной целью

Фото: depositphotos/joyfull

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило авиакомпании и пассажиров об опасности использования аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Вооруженные силы предупреждают все авиакомпании, сотрудников и пассажиров, что не следует использовать аэропорт имени Халида в Эр-Рияде, поскольку он небезопасен, так как является военной целью наших войск", – заявил Сариа.

Представитель хуситов подчеркнул, что аэропорт "никогда не будет безопасным" местом, так как движение намерено продолжать его атаковать. Ответственность за дальнейшую эксплуатацию авиагавани он возложил на Саудовскую Аравию.

Ранее хуситы заявили о семи атаках с использованием баллистических ракет и беспилотников на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на объекты компании Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии.

Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии заявило, что обломки двух баллистических ракет, сбитых силами противовоздушной обороны, упали в районе Мекки и Медины. Фрагменты ракет обнаружили в нескольких районах, в том числе в Мекке, Джидде, Эт-Таифе и Рабиге.

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