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01:54

Политика

Европарламент планирует внести хуситов в террористический список ЕС

Фото: depositphotos/zabelin

Депутаты Европейского парламента призвали Совет ЕС включить йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Парламентарии настаивают на внесении в перечень как военного, так и политического крыла движения, его руководства, а также военных и силовых структур. Кроме того, они требуют ликвидировать все каналы финансирования хуситов и заморозить денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие им и их пособникам.

В принятой резолюции депутаты решительно осудили ракетные удары и атаки с использованием беспилотников, совершенные хуситами против Саудовской Аравии, а также их военное наступление в Йемене. Эти действия охарактеризованы как грубое нарушение международного права и международного гуманитарного права.

Парламентарии подчеркнули, что в результате атак погибло или было вынуждено покинуть свои дома большое число мирных жителей Йемена, а гуманитарный кризис в стране усугубился. Отдельно депутаты осудили атаки хуситов против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Кроме того, боевики атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.

В конце сентября международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния движению "Ансар Аллах" (хуситы) и защиты граждан. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, остающихся вне контроля властей.

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