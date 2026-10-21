Два человека погибли при попытке атаки на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии

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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили БПЛА, пытавшийся атаковать объект национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства. В результате инцидента погибли два человека, сообщили в министерстве энергетики страны, передает Саудовское агентство печати.

Средства ПВО перехватили беспилотник утром в среду, 21 октября. Дрон пытался атаковать один из объектов на месторождении Шейба компании Saudi Aramco в Восточной провинции.

Как уточнили в министерстве, перехват привел к возгоранию автомобиля одного из подрядчиков за пределами территории объекта. Жертвами атаки стали два иностранца – граждане Филиппин и Непала. Еще два человека – граждане Пакистана и Индии – получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент не повлиял на производственные процессы и работу нефтяного объекта.

14 октября йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco и международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

На следующий день хуситы ударили по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене. Целью атаки были "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, а также принадлежащие им склады оружия".

