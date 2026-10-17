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Политика

Посольство РФ призвало россиян отложить поездки в Саудовскую Аравию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российским туристам посоветовали перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения. При этом экстренную эвакуацию граждан России пока не планируют, поскольку непосредственной угрозы их безопасности нет, сообщили газете "Известия" в посольстве России в королевстве.

В диппредставительстве пояснили, что главные трудности связаны с закрытием аэропорта в столице и перебоями в работе других крупных воздушных гаваней страны. Россиянам, которым необходимо попасть в королевство, рекомендовали рассмотреть аэропорты, продолжающие работу в других городах, а также воздушные узлы соседних государств.

Дипломаты поддерживают связь с компетентными ведомствами Саудовской Аравии. Они готовы взаимодействовать с местными властями для оказания необходимой помощи российским гражданам.

Обстановка осложнилась на фоне активизации противостояния между Саудовской Аравией и йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы). В августе напряженность возросла после атаки на аэропорт Саны со стороны поддерживаемых Эр-Риядом проправительственных сил Йемена. Удар пришелся на время посадки иранского самолета с делегацией руководства хуситов.

5 октября хуситы объявили воздушное пространство и аэропорты Саудовской Аравии зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.

14 октября движение заявило об ударах по объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco и международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

На следующий день хуситы ударили по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене. Целью атаки были "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры.

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